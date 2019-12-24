А. Емельяненко показал, что ест на обед. Видео
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» видео, в котором рассказал, из чего состоит его обед. По словам спортсмена, в его меню входит салат из огурцов, помидоров и капусты, свёкла, свежие огурцы, жареная рыба.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.
Последний поединок 38-летний спортсмен провёл 29 ноября, когда победил стронгмена Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде. Бой прошёл по правилам бокса.
Всего на счету Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью.
Ранее Емельяненко показал, из чего обычно состоит его завтрак.
А. Емельяненко показал, что ест на завтрак. Видео
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