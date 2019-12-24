Скандальный боец MMA Дацик нарушил государственную границу и может вернуться в тюрьму

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, который ранее более 11 лет провёл в местах лишения свободы, может вернуться в тюрьму, если его признают виновным в нарушении государственной границы. О недавнем инциденте с бойцом рассказала его жена Виктория.

«В пятницу этот Дмитрий (знакомый Дацика. — Прим. «Чемпионата») с крокодильими слезами пришёл к Славе: «Помоги, у меня проблемы — спрячь меня». Какого рода там были проблемы, от чего он бежал, я не знаю. Но он давил на жалость тем, что у него семья, что он не хочет, чтобы трое детей остались без отца.

Он сразу отозвался: «Давай помогу. Чем помочь?». Дмитрий попросил помочь перейти границу (Дацик в 2010 году сбежал из петербургской лечебницы, перешёл границу и добрался до Норвегии. — Прим. «Чемпионата»). Слава говорит: «Я с тобой не пойду. Я тебе покажу, куда идти, и ты пойдёшь».

А у Славы родительский дом на границе находится — Эстония через 400-500 метров, через речку. Они думали, что река будет уже замёрзшая, — Слава покажет, и Дмитрий пойдёт. Когда они приехали, оказалось, что река не замёрзла ещё. И решили плыть на лодке. Что Слава перевезёт его на ту сторону — и всё.

Пока они плыли, у них сломалось весло. Их унесло течением. Они уже искали помощи, с горем пополам добрались до границы с Эстонией и там уже вышли на эстонских пограничников. И были задержаны. Это было в ночь с пятницы на субботу.

С субботы на воскресенье Славу передали в Ивангород — нашим пограничникам. Мне разрешили с ним свидание — я уехала оттуда только в семь утра сегодня. Приезжали следователи из Питера — почему-то они хотят вменить ему часть третью статьи 322 — там группа лиц по предварительному сговору (незаконное пересечение границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок до шести лет. — Прим. «Чемпионата»). Но по факту злого умысла вообще никакого не было», — цитирует Викторию Дацик «Матч ТВ».

Последний бой Дацик провёл 15 декабря, проиграв нокаутом знаменитому французскому кикбоксёру Жерому ле Баннеру.