Бойца ММА избили в Бибирево, промоутер посоветовал ему завершить карьеру

Руководитель промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился мыслями об инциденте, в который оказался втянут боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов. Последний должен был принять участие в турнире, но заявил, что его избили в одном из районов Москвы.
«Он планировал 28 декабря выступать у нас на турнире. А про это мы ничего не слышали — ни от него, ни от команды его. Ну, если на него толпой напали и избили, что ему делать вообще у нас на турнире? Пусть другую профессию себе выбирает тогда», — приводит слова Гаджиева РБК-Спорт.
Сам Кузнецов рассказал, что недавно вступил в конфликт с хулиганами в одном из дворов Москвы в районе Бибирево. Спортсмен добавил, что во время драки он получил два рассечения. На видеозаписи, попавшей в Сеть, видно, что на спортсмена напали три человека.
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