Джейкобс в 2020 году нацелен на титулы в среднем или втором среднем весе
Бывший чемпион мира в среднем весе пр версии IBF Дэниел Джейкобс признался, что в 2020 году он намерен биться за титулы в среднем дивизионе или втором средней весовой категории.
«Я хочу больших поединков. Мне интересны поединки с Джермаллом Чарло или ещё одна встреча с Геннадием Головкиным. Кроме того, есть и другие чемпионы, такие как Билли Джо Сондерс», — приводит слова американца Boxingnews24.
Напомним, Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версии IBF, Джермалл Чарло владеет поясом по версии WBC в среднем весе, а Билли Джо Сондерс — чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе.
Предыдущий поединок Джейкобс провёл 20 декабря 2019 года, досрочно справившись с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
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