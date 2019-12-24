Хабиб — об отстранении России от Олимпиады: упущение чиновников

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о ситуации, сложившейся вокруг отстранения России от крупных международных соревнований. По его словам, вина за это лежит на российских чиновниках.

«Здесь сыграло свою роль упущение российских чиновников. Они не должны были допускать, чтобы отстранение это так далеко зашло. Некоторые хотят, чтобы спортсмены отказались от Олимпийских игр. Я считаю, что это абсурд. С пяти лет они занимаются спортом, чтобы в 25–30 лет дойти до уровня Олимпийских игр, стать олимпийским чемпионом. И здесь какое-то вмешательство ВАДА на политическом уровне. То, что произошло, влияет на всю жизнь спортсменов. Поэтому спортсмены должны ехать на Олимпиаду и завоёвывать медали», — приводит слова Нурмагомедова Sport.kz.