Хабиб признался, что победа над Макгрегором вызывает у него наибольшую гордость

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал условия реванша с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и признался, что победа над ирландцем вызывает у него наибольшую гордость.

«Я бы не говорил, что у меня война с Конором. Он стремился к тому же, к чему стремился и я. Он ждёт реванша? Передайте ему, пусть выиграет десять боёв подряд. Поединок, которым я горжусь больше всего? Бой, в котором я не имел права проигрывать. Предпоследний мой бой», — приводит слова Нурмагомедова Vesti.kz.

Напомним, что предпоследний поединок Нурмагомедов провёл в октябре 2018 года, когда досрочно одолел именно Конора Макгрегора. Следующий бой Хабиба запланирован на 18 апреля 2020 года. Тогда он встретится с Тони Фергюсоном.