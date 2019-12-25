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Ян: потерял к Сехудо всякое уважение

Ян: потерял к Сехудо всякое уважение
Бокс/ММА / UFC 0

Третий номер рейтинга UFC в легчайшем весе Пётр Ян осуждает чемпиона организации Генри Сехудо за то, что тот хочет провести следующий поединок с Жозе Алду. По словам россиянина, такое желание Сехудо привело к тому, что он потерял к чемпиону всяческое уважение.

«Я потерял к Сехудо всякое уважение. Он не хочет защищать титул против настоящего претендента на титул. Он хочет получить бой с кем-то, кто ни разу не побеждал в легчайшем весе и с тем, кто проиграл два предыдущих поединка. Алду уже далёк от пика карьеры. В UFC не должны поощрять такое поведение, если они хотят сохранить реальную значимость титулов. Честно говоря, всё это очень плохо для спорта. Он клоун, который пытается превратить наш спорт в цирк. Сехудо понимает, что бой со мной станет для него кошмаром. Именно потому он избегает такого поединка», — приводит слова Яна BJPenn.

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