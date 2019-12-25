Ян: потерял к Сехудо всякое уважение

Третий номер рейтинга UFC в легчайшем весе Пётр Ян осуждает чемпиона организации Генри Сехудо за то, что тот хочет провести следующий поединок с Жозе Алду. По словам россиянина, такое желание Сехудо привело к тому, что он потерял к чемпиону всяческое уважение.
«Я потерял к Сехудо всякое уважение. Он не хочет защищать титул против настоящего претендента на титул. Он хочет получить бой с кем-то, кто ни разу не побеждал в легчайшем весе и с тем, кто проиграл два предыдущих поединка. Алду уже далёк от пика карьеры. В UFC не должны поощрять такое поведение, если они хотят сохранить реальную значимость титулов. Честно говоря, всё это очень плохо для спорта. Он клоун, который пытается превратить наш спорт в цирк. Сехудо понимает, что бой со мной станет для него кошмаром. Именно потому он избегает такого поединка», — приводит слова Яна BJPenn.
- 25 декабря 2019
-
00:49
-
00:21
- 24 декабря 2019
-
23:57
-
23:21
-
23:11
-
22:23
-
21:57
-
20:32
-
20:17
-
19:31
-
18:58
-
17:59
-
16:15
-
16:01
-
15:02
-
14:06
-
13:12
-
12:00
-
11:39
-
10:48
-
09:51
-
09:00
-
02:31
-
00:53
- 23 декабря 2019
-
23:32
-
21:46
-
20:41
-
19:46
-
19:09
-
17:53
-
16:20
-
15:40
-
14:04
-
13:16
-
12:50