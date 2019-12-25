Хабиб поиграл в футбол с мальчиком, родившимся без ног

24 декабря чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов провёл встречу с болельщиками в Алматы (Казахстан). Россиянин посетил соседнюю страну в связи с проведением турнира по смешанным единоборствам GFC 23. Во время общения с фанатами он уделил особое внимание 10-летнему мальчику, родившемуся без ног. Али Турганбеков поиграл с Нурмагомедовым в футбол. Хабиб и его маленький болельщик продемонстрировали небольшое выступление непосредственно на сцене.

Соответствующие фотографии можно увидеть на официальной странице промоушена Gorilla Fighting Championship в «Инстаграме».

Главным событием турнира GFC 23 станет бой за звание «временного» чемпиона организации в среднем весе между казахстанцем Дауреном Ермековым и российским бойцом Артуром Гусейновым.