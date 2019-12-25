Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хабиб поиграл в футбол с мальчиком, родившимся без ног

Хабиб поиграл в футбол с мальчиком, родившимся без ног
Бокс/ММА / UFC 0

24 декабря чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов провёл встречу с болельщиками в Алматы (Казахстан). Россиянин посетил соседнюю страну в связи с проведением турнира по смешанным единоборствам GFC 23. Во время общения с фанатами он уделил особое внимание 10-летнему мальчику, родившемуся без ног. Али Турганбеков поиграл с Нурмагомедовым в футбол. Хабиб и его маленький болельщик продемонстрировали небольшое выступление непосредственно на сцене.

Соответствующие фотографии можно увидеть на официальной странице промоушена Gorilla Fighting Championship в «Инстаграме».

Главным событием турнира GFC 23 станет бой за звание «временного» чемпиона организации в среднем весе между казахстанцем Дауреном Ермековым и российским бойцом Артуром Гусейновым.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019