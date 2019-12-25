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Джексон показал, как тренируется перед боем с Ф. Емельяненко. Видео

Джексон показал, как тренируется перед боем с Ф. Емельяненко. Видео
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

В «Твиттере» появилось видео тренировок американского бойца смешанных единоборств Куинтона Джексона, следующего соперника россиянина Фёдора Емельяненко. Бойцы подерутся на турнире Bellator в Японии 29 декабря.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «твиттере» Bellator MMA.

43-летний Емельяненко последний поединок провёл в январе 2019 года, когда уступил американскому бойцу Райану Бейдеру. Всего на его счету 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.

На счету 41-летнего Джексона, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории, 51 бой в MMA: 38 побед и 13 поражений.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон.

Бикрёв дал прогноз на бой Ф. Емельяненко — Джексон
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