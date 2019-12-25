«Подбешивает». Исмаилов раскритиковал Емельяненко за нокаут Кокляева

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов раскритиковал Александра Емельяненко за поведение в боксёрском поединке со стронгменом Михаилом Кокляевым. Напомним, 29 ноября Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде.
Исмаилова спросили, подбешивает ли его Емельяненко или он просто хочет с ним сразиться.
«Подбешивает. Знаешь почему? Он мог дать достоять Кокляеву. Там понятно было, что Кокляев не представляет для него угрозы», — сказал он в интервью своему YouTube-каналу.
При этом, по словам Исмаилова, Емельяненко в начале раунда осторожничал, так как не был уверен в исходе боя, и лишь чуть позже приступил к активным действиям.
«Ему самому было непонятно. Он осторожничал в первом раунде. А потом уже начал накидывать. Кокляев плавал. Дай этому пауэрлифтеру доработать, в конце концов», — добавил боец.
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