«Подбешивает». Исмаилов раскритиковал Емельяненко за нокаут Кокляева

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов раскритиковал Александра Емельяненко за поведение в боксёрском поединке со стронгменом Михаилом Кокляевым. Напомним, 29 ноября Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде.

Исмаилова спросили, подбешивает ли его Емельяненко или он просто хочет с ним сразиться.

«Подбешивает. Знаешь почему? Он мог дать достоять Кокляеву. Там понятно было, что Кокляев не представляет для него угрозы», — сказал он в интервью своему YouTube-каналу.

При этом, по словам Исмаилова, Емельяненко в начале раунда осторожничал, так как не был уверен в исходе боя, и лишь чуть позже приступил к активным действиям.

«Ему самому было непонятно. Он осторожничал в первом раунде. А потом уже начал накидывать. Кокляев плавал. Дай этому пауэрлифтеру доработать, в конце концов», — добавил боец.