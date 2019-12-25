Вице-президент UFC не исключил проведения титульного боя в России
Вице-президент UFC по России и СНГ и президент UFC Russia Андрей Громковский утвердительно ответил на вопрос, есть ли шансы на то, что в стране состоится титульный поединок с участием бойцов организации.
«Шанс на титульный бой есть. Я вообще надеюсь на то, что у нас когда-нибудь будет титульный бой между россиянами. Это было бы очень интересно. Редкая история, но очень интересная», — приводит слова функционера Sport24.
При этом Громковский не стал утверждать, что одним из участников такого поединка может стать Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории.
«Пока конкретных планов нет», — сказал он.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.
Нурмагомедов попал в тройку лучших бойцов десятилетия по версии ESPN
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