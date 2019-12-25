Хабиб занял второе место в списке лучших бойцов десятилетия по версии MMA Fighting
Портал MMA Fighting, освещающий смешанные единоборства, составил десятку лучших бойцов в период с 2010 по 2019 год. Россиянин Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, занял второе место, уступив американцу Джону Джонсу, действующему чемпиону организации в полутяжёлой весовой категории. Замкнул тройку лучших бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье.
Места с четвёртого по десятое заняли Деметриус Джонсон, Конор Макгрегор, Жорж Сен-Пьер, Стипе Миочич, Генри Сехудо, Крис Сайборг Жустину и Тони Фергюсон.
Напомним, также 31-летний Нурмагомедов, на счету которого 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах, вошёл в тройку лучших бойцов десятилетия по версии ESPN.
Нурмагомедов попал в тройку лучших бойцов десятилетия по версии ESPN
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