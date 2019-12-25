А. Емельяненко рассказал о стычке с сотрудником ФСБ
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о стычке с сотрудником Федеральной службы безопасности, которая случилась в самолёте. Спортсмен не уточнил, когда произошёл конфликт.
«Один раз я летел в самолёте, рядом со мной сел очень высокопоставленный человек. Сзади меня сидел сотрудник ФСБ. Он меня толкает и говорит: «Слушай, давай местами поменяемся, сюда садись». Я говорю: «А почему я должен сюда садиться?» Он отвечает, что потому, что он так сказал.
Я к нему повернулся и говорю: «Не надо бить по сиденью, а то я тебе объясню по-другому». И, когда мы прилетели, он сразу побежал, позвонил, доложил. Из-за этого всё и началось. Но никакой драки не было», — приводятся слова Емельяненко на сайте телеканала «Мир 24».
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