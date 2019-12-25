Бывший соперник Ф. Емельяненко оценил шансы Фергюсона в бою с Хабибом

Американский боец смешанного стиля Чейл Соннен, который в октябре 2018 года проиграл россиянину Фёдору Емельяненко, поделился мнением о предстоящем поединке действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Бойцы выйдут в октагон на турнире организации в Нью-Йорке 18 апреля.
«Знаете, из того, что мы видели, можно сделать вывод, что сражаться с Хабибом очень трудно. Также я должен сказать, что мои симпатии на стороне Тони, так как мы были в одной команде.
Счёт 28:0 (у Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. — Прим. «Чемпионата») позволяет говорить о доминировании. Но его ожидает Тони Фергюсон, а это совсем иной разговор. Он будет атаковать его даже во время выхода в октагон.
Никогда не знаешь, что сделает Тони. Я бы не стал списывать его со счетов. Победитель, кто бы им ни был, станет лучшим бойцом в истории», — цитирует Соннена MMA Junkie.
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