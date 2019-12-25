Чемпионат мира по тайскому боксу—2020 пройдёт в Абу-Даби

Стал известен календарь мероприятий Федерации тайского бокса России и IFMA на 2020 год. В расписании есть несколько изменений. В частности, определились даты и места крупных турниров, включая чемпионат мира и чемпионат Европы, а также мировые первенства и ЧМ среди студентов.

Чемпионат мира состоится в мае — июне в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. Чемпионат мира среди студентов пройдёт с 17 по 23 августа в столице Казахстана Нур-Султане. Первенство мира запланировано на сентябрь, местом проведения выбран Таиланд. Чемпионат Европы состоится с 9 по 15 ноября в столице Азербайджана Баку.