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Дмитрий Меньшиков проведёт бой с Хамичей на Glory 75

Дмитрий Меньшиков проведёт бой с Хамичей на Glory 75
Бокс/ММА 0

Российский тайбоксёр Дмитрий Меньшиков, выступающий в весовой категории до 77 кг, проведёт очередной профессиональный поединок 29 февраля в голландском Утрехте в рамках турнира Glory 75. Противостоять россиянину будет марокканец Мохаммед Хамича.

В последних двух поединках под эгидой организации Glory Меньшиков одержал две досрочные победы в первом раунде. Им были повержены Самуэль Дбили и Робби Хагеман. Встреча Меньшиков — Хамича пройдёт в андеркарде боя украинца Сергея Адамчука и тайца Петчпаномрунга Киатмукао по прозвищу Петч.

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