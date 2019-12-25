Дмитрий Меньшиков проведёт бой с Хамичей на Glory 75
Российский тайбоксёр Дмитрий Меньшиков, выступающий в весовой категории до 77 кг, проведёт очередной профессиональный поединок 29 февраля в голландском Утрехте в рамках турнира Glory 75. Противостоять россиянину будет марокканец Мохаммед Хамича.
В последних двух поединках под эгидой организации Glory Меньшиков одержал две досрочные победы в первом раунде. Им были повержены Самуэль Дбили и Робби Хагеман. Встреча Меньшиков — Хамича пройдёт в андеркарде боя украинца Сергея Адамчука и тайца Петчпаномрунга Киатмукао по прозвищу Петч.
- 25 декабря 2019
-
17:38
-
16:57
-
16:23
-
15:36
-
15:07
-
14:00
-
13:00
-
12:01
-
11:00
-
10:42
-
10:03
-
09:02
-
01:07
-
00:49
-
00:21
- 24 декабря 2019
-
23:57
-
23:21
-
23:11
-
22:23
-
21:57
-
20:32
-
20:17
-
19:31
-
18:58
-
17:59
-
16:15
-
16:01
-
15:02
-
14:06
-
13:12
-
12:00
-
11:39
-
10:48
-
09:51
-
09:00
Партнерский контент