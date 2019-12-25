Дмитрий Меньшиков проведёт бой с Хамичей на Glory 75

Российский тайбоксёр Дмитрий Меньшиков, выступающий в весовой категории до 77 кг, проведёт очередной профессиональный поединок 29 февраля в голландском Утрехте в рамках турнира Glory 75. Противостоять россиянину будет марокканец Мохаммед Хамича.

В последних двух поединках под эгидой организации Glory Меньшиков одержал две досрочные победы в первом раунде. Им были повержены Самуэль Дбили и Робби Хагеман. Встреча Меньшиков — Хамича пройдёт в андеркарде боя украинца Сергея Адамчука и тайца Петчпаномрунга Киатмукао по прозвищу Петч.