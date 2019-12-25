Ф. Емельяненко рассказал, чем опасен его ближайший соперник Джексон

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко поделился мнением о ближайшем сопернике американце Куинтоне Джексоне, который сразится с ним на турнире Bellator в Японии 29 декабря.
«Главная опасность состоит в том, что там, где не ждёшь, может прилететь, причём как стоя, так и лёжа. Я видел бои, когда он поднимал на второй этаж, бил соперника о ринг и человек выключался. Такое было не один раз. Ломал рёбра таким образом.
Я знаю, что он нокаутёр, у него тяжёлый удар, но и лёжа он себя уверенно чувствует», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Bellator.
43-летний Емельяненко последний поединок провёл в январе 2019 года, когда уступил американскому бойцу Райану Бейдеру. Всего на его счету 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один поединок был признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Джексона, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории, 51 бой в MMA: 38 побед и 13 поражений.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Джексон.
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