Мальчик, родившийся без ног, подарил Хабибу мяч с автографами Неймара и Мбаппе

Вчера, 24 октября, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов провёл встречу со своими болельщиками в Алма-Ате. Мероприятие посетил 11-летний Али Турганбеков, который появился на свет без ног. Невзирая на патологию, мальчик находит в себе силы заниматься спортом. Так, он показал Нурмагомедову, как умеет отжиматься. Чемпион UFC и юный фанат тепло пообщались и обнялись.
После завершения встречи Турганбеков выложил на своей странице в «Инстаграме» пост, в котором рассказал, что подарил Нурмагомедову мяч с автографами звёзд мирового футбола — Неймара, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.
«Я подарил Хабибу очень ценный для меня подарок — оригинальный мяч с автографами Неймара, Кавани, Мбаппе, Тьяго Силвы. Но ещё более ценными я считаю человеческие качества, внимание, отзывчивость, доброту души и простоту таких уважаемых и великих чемпионов, как Хабиб Нурмагомедов. Он уделил мне много времени и внимания, я очень это ценю и очень его уважаю и люблю. Желаю ему много много побед и довольство всевышнего», — написал Турганбеков.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Турганбекова в «Инстаграме».
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