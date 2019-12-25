Нурмагомедов подарил мальчику, родившемуся без ног, «Айфон»

Вчера, 24 декабря, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов провёл встречу с болельщиками в Алма-Ате. В её ходе боец пообщался с юным фанатом, 10-летним Али Турганбековым, родившимся без ног. Турганбеков подарил россиянину мяч, подписанный звёздами мирового футбола Килианом Мбаппе, Неймаром и Эдинсоном Кавани. Затем они поиграли в футбол. Али показал Нурмагомедову, как он отжимается только при помощи рук.

Хабиб не оставил без внимания такого болельщика и подарил ему «Айфон». Об этом сообщил Турганбеков на своей странице в «Инстаграме».

«Слава Всевышнему. Хабиб Нурмагомедов подарил мне мой первый в жизни «Айфон». Спасибо большое, пусть будет вам награда от Бога», — написал Турганбеков.

Соответствующий пост можно увидеть на его странице в социальной сети.