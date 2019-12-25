А. Емельяненко: когда я был в тюрьме, Фёдор не пытался мне помочь

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что он отсидел срок в местах лишения свободы не за то преступление, которое ему вменяли. Он признался также, что его брат Фёдор Емельяненко даже не пытался ему помочь.
«Я знаю, за что я отсидел, но я отсидел не за то, за что меня обвиняют. Но я не скажу, за что. Потому что эти люди ещё работают. Они сначала не знали, как меня посадить, потом не знали, как меня отпустить. Сначала был первый скандал, пресса прибежала. А потом выяснили, что заявительницу поймали на лжи. Дело закрыли, а вот опровержение никто не дал. Хотя до этого каждый день снимали, показывали. Потом, через какое-то время, второй раз такая же ситуация.
Что касается заявительницы, то я не держу на неё зла. Пусть живёт и радуется жизни. Брат? Он не пытался мне помочь в той ситуации. Мы не общаемся с ним, да и не хотелось бы с ним разговаривать. Когда мы с ним последний раз говорили, он меня попросил, чтобы я про него ничего не говорил», — приводит слова Александра Емельяненко «Мир 24».
Александр был осуждён за изнасилование, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков на 4,5 года. Через два года он был освобождён.
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