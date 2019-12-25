Белфорт вызвал на бой Вандерлея Силву

Экс-чемпион UFC, 42-летний Витор Белфорт вызвал на поединок 43-летнего бывшего чемпиона организации PRIDE Вандерлея Силву. Белфорт предложил провести ему на турнире ONE. Если такая встреча состоится, то она будет носить статус реванша. Впервые соперники встретились в 1998 году, тогда Витор нокаутировал Силву.
«Часики тикают. Слышал, что ты попросил о бое со мной? Надеюсь, что это правда. У меня для тебя есть рождественский подарок. Готов тебе дать реванш. Ты принимаешь мой дар? Если да, готов тебе предложить место и дату встречи. Что скажешь по поводу боя в конце февраля 2020 года в Сингапуре на турнире ONE? ONE — одна из самых быстрорастущих организаций мира», — написал Белфорт на своей странице в «Инстаграме».
Белфорт после объявления о возвращении в спорт подписал контракт с лигой ONE, но до сих пор не провёл под её эгидой ни одного поединка. Последний раз он появлялся в клетке на турнире UFC в 2018 году, тогда он проиграл Лиоту Мачиде. Что касается Силвы, то он также не дрался с 2018 года, когда проиграл на турнире Bellator Куинтону Джексону.
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