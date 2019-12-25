Нурмагомедов назвал Казахстан «второй Родиной»

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выступил с речью перед турниром по смешанным единоборствам GFC 23 в Алма-Ате. Россиянин назвал Казахстан «второй Родиной» как для себя, так и для многих жителей кавказского региона.

«Я хотел бы отметить, что Казахстан у нас в Дагестане, да и на всём Кавказе занимает особое место. Потому что это наша вторая Родина. Кого-то сюда высылали, кто-то сюда переезжал, и вы, казахи, нас принимали как своих братьев, всегда нас поддерживали. Так что я хочу, чтобы вы знали, что мы обо всём помним, знаем и будем помнить. Большое вам спасибо. Также хочу поблагодарить организаторов турнира за то, что вложили много сил и средств в организацию», — приводит слова Нурмагомедова Sport.kz.