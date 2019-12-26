Ф. Емельяненко: я ещё не ухожу, ещё побьюсь
Боец Bellator Фёдор Емельяненко признал, что его карьера близится к закату, но вместе с тем подчеркнул, что пока он «ещё не уходит».
«Спасибо Скотту Кокеру и его команде. За всё их тёплое отношение ко мне, к моей команде и всем ребятам. Скотт — человек слова. Для него в первую очередь стоит боец, а затем уже всё остальное. А не наоборот. Очень благодарен ему. Один из последних моих боёв. Всё-таки время уже подходит. Но я ещё не ухожу, ещё побьюсь», — рассказал Емельяненко в интервью, размещённом на канале BellatorMMA в YouTube.
Напомним, 29 декабря в Сайтаме (Япония), пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 237. В его главном поединке легендарный Емельяненко померится силами с Куинтоном Джексоном.
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