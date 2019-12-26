Минеев: Ф. Емельяненко — очень опытный спортсмен, но не стоит недооценивать Джексона

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев поделился мыслями о предстоящем поединке между Фёдором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном, который состоится на турнире Bellator в Японии 29 декабря.

«Емельяненко — очень опытный спортсмен, но не стоит недооценивать и его оппонента. Уверен, что зрителей ждет зрелищный и захватывающий поединок. Думаю, он закончится в первом раунде или же продлится все три.

Конечно, я буду болеть за Фёдора, который является примером для многих из нас. Именно из-за него я начал свою карьеру в смешанных единоборствах. Надеюсь, ему удастся выйти победителем из схватки с Джексоном и подарить всем россиянам хорошее предпраздничное настроение», — приводят слова Минеева «Известия».

43-летний Емельяненко последний поединок провёл в январе 2019 года, когда уступил американскому бойцу Райану Бейдеру. Всего на его счету 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один поединок был признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Джексона, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории, 51 бой в MMA: 38 побед и 13 поражений.