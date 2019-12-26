Минеев: Ф. Емельяненко — очень опытный спортсмен, но не стоит недооценивать Джексона

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев поделился мыслями о предстоящем поединке между Фёдором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном, который состоится на турнире Bellator в Японии 29 декабря.
«Емельяненко — очень опытный спортсмен, но не стоит недооценивать и его оппонента. Уверен, что зрителей ждет зрелищный и захватывающий поединок. Думаю, он закончится в первом раунде или же продлится все три.
Конечно, я буду болеть за Фёдора, который является примером для многих из нас. Именно из-за него я начал свою карьеру в смешанных единоборствах. Надеюсь, ему удастся выйти победителем из схватки с Джексоном и подарить всем россиянам хорошее предпраздничное настроение», — приводят слова Минеева «Известия».
43-летний Емельяненко последний поединок провёл в январе 2019 года, когда уступил американскому бойцу Райану Бейдеру. Всего на его счету 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один поединок был признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Джексона, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории, 51 бой в MMA: 38 побед и 13 поражений.
- 26 декабря 2019
-
02:43
-
00:43
-
00:32
- 25 декабря 2019
-
23:50
-
22:59
-
21:57
-
20:23
-
20:02
-
18:30
-
17:38
-
16:57
-
16:23
-
15:36
-
15:07
-
14:00
-
13:00
-
12:01
-
11:00
-
10:42
-
10:03
-
09:02
-
01:07
-
00:49
-
00:21
- 24 декабря 2019
-
23:57
-
23:21
-
23:11
-
22:23
-
21:57
-
20:32
-
20:17
-
19:31
-
18:58
-
17:59
-
16:15