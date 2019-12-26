Российский боец UFC Алексей Кунченко узнал имя следующего соперника в UFC. Как сообщает Globo Esporte, россиянин свой следующий бой проведёт с бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом.
По данным источника, стороны уже достигли устной договорённости, однако ещё не подписали контракт.
Бой между Кунченко и Дос Сантосом состоится 14 марта на турнире в Бразилии.
Алексей Кунченко провёл три поединка под эгидой UFC, одержав в них две победы и один раз потерпев поражение, которое стало первым в его карьере. В последнем поединке, который состоялся 10 августа 2019 года, Кунченко проиграл Гилберту Бёрнсу единогласным решением судей.
Всего в профессиональной карьере в смешанных единоборствах Кунченко провёл 21 поединок, одержав 20 побед.
На счету Дос-Сантоса в профессиональной карьере 21 победа, 14 из которых нокаутом, и 6 поражений. С своём последнем бою бразилец проиграл Ли Джинлиангу.
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