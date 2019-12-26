Нурмагомедов рассказал, как относится к возможному бою с Мейвезером

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, что думает о возможном поединке с американским боксёром Флойдом Мейвезером. По словам бойца, в настоящий момент его не интересует бой с Мейвезером, несмотря на то что ирландец Конор Макгрегор в августе 2017 года не побоялся выйти на ринг с непобеждённым боксёром.

«То, что сделал Конор, для меня не является показателем. И Макгрегор не авторитет для меня», — приводят слова Нурмагомедова Vesti.kz.

Следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет 35-летний американец Тони Фергюсон. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC в Бруклине 18 апреля. Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 боях в MMA.