Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Нурмагомедов рассказал, как относится к возможному бою с Мейвезером

Нурмагомедов рассказал, как относится к возможному бою с Мейвезером
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, что думает о возможном поединке с американским боксёром Флойдом Мейвезером. По словам бойца, в настоящий момент его не интересует бой с Мейвезером, несмотря на то что ирландец Конор Макгрегор в августе 2017 года не побоялся выйти на ринг с непобеждённым боксёром.

«То, что сделал Конор, для меня не является показателем. И Макгрегор не авторитет для меня», — приводят слова Нурмагомедова Vesti.kz.

Следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет 35-летний американец Тони Фергюсон. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC в Бруклине 18 апреля. Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 боях в MMA.

Хабиб занял второе место в списке лучших бойцов десятилетия по версии MMA Fighting
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019