Победу Нурмагомедова над Макгрегором показали в стиле «Супер Марио». Видео

В «Твиттере» опубликовали забавный видеоролик, посвящённый победе российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке с ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018 года. Напомним, Нурмагомедов победил соперника в четвёртом раунде, успешно применив болевой приём.

В ролике, отсылающем к знаменитой компьютерной игре «Супер Марио», показано, как Хабиб по очереди преодолевает препятствия, а затем встречает Макгрегора в роли «босса» уровня.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «твиттере» RT Sport.

Последний поединок 31-летний Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года, когда защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье. 18 апреля соперником Хабиба станет американец Тони Фергюсон. Всего на его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.