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А. Емельяненко рассказал, как отблагодарил Кадырова за подаренные «Мерседесы»

А. Емельяненко рассказал, как отблагодарил Кадырова за подаренные «Мерседесы»
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, как обменялся подарками с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Бойца спросили, правда ли, что политик подарил ему два «Мерседеса».

«Да, одну машину он подарил мне за то, что ему нравится, как я дерусь. Он меня таким образом поощрил за ряд боёв, которые я выиграл. А второй он мне на день рождения подарил», — приводятся слова Емельяненко на сайте телеканала «Мир-24».

По словам бойца, он не остался в долгу, однако ответный подарок был всё же менее дорогим.

«Последнее, что я ему подарил, – сейф-картина. То есть сейф для оружия спрятан за картиной», — добавил он.

Напомним, ранее Кадыров вызвал на бой Емельяненко, а тот ему ответил.

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