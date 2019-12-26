Кудряшов заявил о готовности ещё раз подраться с Пейсаром после спорной победы

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов заявил, что готов провести второй бой с чехом Вацлавом Пейсаром.

В минувшие выходные Кудряшов победил Пейсара раздельным решением судей, чех в четвёртом раунде побывал в нокдауне. Для россиянина эта победа стала 24-й при трёх поражениях. Позднее Федерация бокса России на полтора года дисквалифицировала двух судей, отдавших победу Кудряшову.

«Я выступил крайне плохо и понимаю причины. Но не люблю оправдываться. Я просто признаю, что выступил плохо, с Пейсаром я должен был увереннее разбираться.

Независимый судья также оценил бой на 95-94 в мою пользу, и этот нокдаун, наверное, сыграл роль. Но я не знаю, как это со стороны смотрелось. Наверное, на судей произвёл впечатление этот нокдаун.

Если организуют, то я готов провести второй бой с Пейсаром. Мне всё равно, с кем боксировать. Это моя работа, чем чаще я боксирую, тем лучше", — цитирует боксёра «Р-Спорт».