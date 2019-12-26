«С какой скоростью падает Александр?» Исмаилов посмеялся над Емельяненко в «Инстаграме»

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов посмеялся над соотечественником Александром Емельяненко, который может стать следующим его соперником. Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» видеоролик и подписал его «Мои силовые показатели».

«А с какой, интересно, скоростью падает Александр?! Чуть позже измерим и этот скоростной показатель», — написал Исмаилов в комментариях к посту в «инстаграме» Емельяненко.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 33-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.

Ранее Исмаилов раскритиковал Емельяненко за поведение в боксёрском поединке со стронгменом Михаилом Кокляевым, который оказался в нокауте уже в первом раунде поединка, состоявшегося 29 ноября.

«Подбешивает». Исмаилов раскритиковал Емельяненко за нокаут Кокляева