«Он живёт благодаря Сталину». Олимпийский чемпион по боксу Мехонцев — Губерниеву

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев положительно отозвался об Иосифе Сталине, возглавлявшем страну с 1924 по 1953 год. Мехонцев отреагировал на слова известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который заявил, что Сталин «зассал и никуда не высовывался» в первые три дня Великой Отечественной войны.
«Я читал слова Губерниева про Сталина – это ужасно. Кто это вообще говорит? Сталин – человек, который управлял половиной мира, и какой-то Губерниев.
Губерниев благодаря этому человеку живёт и процветает. И такие вещи говорит! Что же он тогда про Путина не говорит, про любую другую действующую власть? Посмотрел бы я на него во времена СССР.
Я его сам видел, честно говоря, он больше, чем на петуха рисованного с картинки, ни на кого не похож. Ходит такой, сам себя люблю, сам себя хочу – вот типаж Губерниева.
Как он может Сталина называть трусом? Этот человек выиграл войну. Может, Губерниев ещё про меня скажет, что я где-нибудь в каком-нибудь раунде испугался?
Если бы он был хоть на одну сотую равен этому человеку, то мог бы хотя бы подумать о таком. А в случае с Губерниевым только при одной мысли он уже должен извиниться внутри себя. И поставить свечку за упокой Сталина», — цитирует Мехонцева Sports.ru.
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