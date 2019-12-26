Ф. Емельяненко — о будущем сопернике: всегда дружили с Ремпейджем

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко поделился мнением о ближайшем сопернике американце Куинтоне Джексоне, который сразится с ним на турнире Bellator в Японии 29 декабря.



«Как проходили наши встречи с Джексоном ранее? Очень тепло. Всегда с Рэмпейджем дружили, общались хорошо. И в США виделись много раз, выступали параллельно. Отношения всегда хорошие складывались.



Для меня это просто спорт. Как и для него. Мы выйдем, чтобы помериться нашим мастерством в клетке. С моей стороны не будет никакой жестокости и никакого желания нанести ему намеренно увечья. Это только спорт», — цитирует Емельяненко Sport24.



43-летний Емельяненко последний поединок провёл в январе 2019 года, когда уступил американскому бойцу Райану Бейдеру. Всего на его счету 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один поединок был признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Джексона, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории, 51 бой в MMA: 38 побед и 13 поражений.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Джексон.

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