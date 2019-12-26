Ф. Емельяненко: звонит ли мне Путин? Думаю, президенту хватает своих проблем

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко рассказал, поздравляет ли его сейчас президент России Владимир Путин после победных поединков.



«Звонит ли мне Путин после побед? Вы же видите, что происходит в мире, что происходит в России. Думаю, президенту хватает своих проблем. Не созванивались мы после того, как я в Rizin побил Сингха. Он поддержал меня. И после этого был ещё звонок, но это всё не важно. Не считаю, что такое надо оглашать в «Инстаграме» после каждого звонка, писать, что со мной пообщался Владимир Владимирович.



Я был в совете при президенте РФ. Но сейчас меня там нет. Это не моё решение было, когда меня включили туда и, скажем так, благополучно исключили. Это не зависит от твоего желания. Зависит от того, нужен ли ты там», — цитирует Емельяненко Sport24.



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