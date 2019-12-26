Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

А. Емельяненко: если я мёртв для Фёдора, пусть поставит свечку за упокой

А. Емельяненко: если я мёртв для Фёдора, пусть поставит свечку за упокой
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил своему брату Фёдору. Александр предложил брату поставить свечку за упокой, раз он считает его «мёртвым».

Напомним, ранее Фёдор Емельяненко в интервью рассказал о своих взаимоотношениях с братом, отметив, что для него на сегодняшний день Александр для него мёртв, как и один из братьев в старой притче, однако Фёдор молится чтобы его брат «ожил и нашёлся».

«Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым», — приводит слова Александра Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Фёдор Емельяненко 29 декабря проведёт поединок с Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019