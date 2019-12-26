А. Емельяненко: если я мёртв для Фёдора, пусть поставит свечку за упокой

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил своему брату Фёдору. Александр предложил брату поставить свечку за упокой, раз он считает его «мёртвым».



Напомним, ранее Фёдор Емельяненко в интервью рассказал о своих взаимоотношениях с братом, отметив, что для него на сегодняшний день Александр для него мёртв, как и один из братьев в старой притче, однако Фёдор молится чтобы его брат «ожил и нашёлся».



«Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым», — приводит слова Александра Емельяненко «Спорт-Экспресс».



Фёдор Емельяненко 29 декабря проведёт поединок с Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.