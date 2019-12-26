А. Емельяненко: разница между боем с Кадыровым и с Кокляевым будет абсолютно во всём

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, принявший вызов президента Чечни Рамзана Кадырова, заявил, что бой с ним будет совершенно отличаться от недавней встречи Александра с Михаилом Кокляевым.
«Разница между этим боем с Кадыровым и с Кокляевым будет абсолютно во всём. Это абсолютно разные люди, абсолютно разный бой, всё разное. Хороший бой будет и хорошая пропаганда. Если Рамзан наденет перчатки и выйдет на ринг — это будет большая пропаганда спорта. Я думаю, что для меня здесь сложности не будет как для профессионального спортсмена. Я не знаю, всё видно будет. Как договоримся, как он будет готов, так бой и состоится. Я хоть завтра готов прилететь и подраться. Это будет моя забота. Более мастеровитый ли Кадыров, чем Кокляев? Без понятия, время покажет», — приводит слова Емельяненко Sport24.
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