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«Без разницы, кого бить». А. Емельяненко — о бое с Кадыровым

«Без разницы, кого бить». А. Емельяненко — о бое с
«Без разницы, кого бить». А. Емельяненко — о бое с Кадыровым
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, чего ожидает от возможного поединка с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Напомним, вчера, 26 декабря, спортсмен согласился сразиться с политиком по правилам бокса, после того как тот вызвал его на бой.

«Мне без разницы, кого бить. Пусть вызывают. Уже вся Россия со мной хочет подраться. Флешмоб такой. Все вызывают на бой почему-то Емельяненко.

Я начал готовиться, тренироваться, принял его вызов. Пусть Рамзан готовится к боксу и выбирает, на какой площадке будем драться, в каких перчатках, я готов. Думаю, он не успеет подготовиться к ММА. Это очень жёстко, ему не стоит. Но по правилам бокса… Он постоянно боксирует, тренируется, в принципе, он готов выйти и поспарринговать со мной», — приводятся слова Емельяненко на сайте «Пятого канала».

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