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А. Емельяненко отреагировал на слова Кадырова о готовности к бою

А. Емельяненко отреагировал на слова Кадырова о готовности к бою
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал слова своего потенциального соперника Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики.

Напомним, Емельяненко ответил согласием на вызов Кадырова, предложившего провести боксёрский поединок, после чего политик сказал, что уже начал готовиться к бою, и добавил: «Всегда готовы вообще-то».

«Мой друг Рамзан Кадыров готовится к бою со мной, и это радует, значит, бою быть!» — написал Емельяненко в своём «инстаграме».

Последний поединок 38-летний спортсмен провёл 29 ноября, когда победил стронгмена Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде. Бой прошёл по правилам бокса. Всего на счету Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью.

«Без разницы, кого бить». А. Емельяненко — о бое с Кадыровым
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