«Пить или не пить?» Емельяненко лайкнул пост Кокляева, а Исмаилов потроллил в комментариях

Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал в «Инстаграме» пост, на который обратили внимание бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
«Пить или не пить? Вот в чём вопрос, дорогие друзья», — написал Кокляев в своём «инстаграме», имея в виду пиво.
Емельяненко лайкнул пост стронгмена, а Исмаилов это заметил и оставил ироничный комментарий.
«Не сомневался, что А. Емельяненко лайкнет. Я же скажу так: не пить! Категорически, даже чуть-чуть! В любом случае это загонит в яму!
От пивка женский гормон в теле гуляет, живот растёт и титьки (как у женщины). Любое спиртное, употребляемое внутрь для отдыха, рано или поздно приведёт к алкоголизму! Ну или к отвратительному внешнему виду! Не пить, Миша, и как можно громче кричать об этом!» — написал Исмаилов в комментариях.
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