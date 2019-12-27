Президент ФТБР: наша задача — получить максимальное количество путёвок на Всемирные игры

Президент Федерации тайского бокса России Дмитрий Путилин обозначил цели и задачи на ближайшее будущее. По его словам, спортсмены будут серьёзно готовиться к двум крупнейшим международным стартам: Всемирным играм и Всемирным играм боевых искусств, которые пройдут в 2021 году.
«Прежде всего держим в уме 2021 год, когда пройдут два крупнейших международных старта для тайского бокса: Всемирные игры, которые пройдут в мае в США, и Всемирные игры боевых искусств, которые пройдут в августе в Казахстане. Это два масштабных мероприятия, где не просто будет представлена сборная команда, а куда предстоит жёсткий отбор на турнирах по эгидой IFMA. Наша задача — получить максимальное количество путёвок для участия в этих соревнованиях. Также в следующем году в Нур-Султане пройдёт чемпионат мира среди студентов, к которому мы тщательно готовимся», — сказал он.
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