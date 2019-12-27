Корейскому Зомби не понравилось, что Магомедшарипов оказался выше него в рейтинге UFC

Боец смешанного стиля Чон Чхан Сон, известный под прозвищем Корейский Зомби, прокомментировал положение в рейтинге бойцов UFC полулёгкой весовой категории. Действующим чемпионом соответствующего веса является Александер Волкановски, а места с первого по четвёртое занимают Макс Холлоуэй, Брайан Ортега, россиянин Забит Магомедшарипов и Корейский Зомби.
«Один (Магомедшарипов. — Прим. «Чемпионата») победил того, кто занимает 11-е место в рейтинге (Келвина Каттара. — Прим. «Чемпионата»), другой (Ортега. — Прим. «Чемпионата») не выступал уже 13 месяцев. Это же не рейтинг популярности бойцов. Я должен занимать второе место», — написал боец в своём «инстаграме».
На турнире UFC в южнокорейском Пусане в минувшие выходные Корейский Зомби победил Фрэнки Эдгара, а Волкановски отобрал пояс у Холлоуэя.
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