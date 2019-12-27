Тренер Емельяненко раскрыл план Фёдора на бой с Джексоном

Александр Мичков, тренер российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко, рассказал, как собирается действовать его подопечный в поединке с американцем Куинтоном Джексоном. Бойцы подерутся на турнире Bellator в Японии послезавтра, 29 декабря.
«Не думаю, что Федя сам полезет в борьбу. Если будет какой-то клинч, то он будет готов провести бросок, а так, мне кажется, предпочтёт порубиться с ним чисто на руках», — приводит слова Мичкова News.ru.
Тренер добавил, что результат боя окажет влияние на карьеру Емельяненко, который, как предполагается, после поединка с Джексоном проведёт ещё два боя, после чего уйдёт из спорта.
«Думаю, результат тоже будет иметь значение», — сказал Мичков.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон.
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