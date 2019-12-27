«Настоящий бой». Шлеменко быстро изменил мнение о поединке Кадыров — А. Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился мнением о возможном поединке главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Напомним, ранее Шлеменко усомнился, что бой Кадырова и Емельяненко вообще состоится, предположив, что спортсмен и политик обменялись репликами в шутку, однако после того, как боец подтвердил, что принимает вызов, изменил мнение.

«Было бы гораздо интереснее, если бы этот бой прошёл по правилам MMA, а не по правилам бокса. Смешанные единоборства так интересны, потому что понятны большинству людей. Людей, которые разбираются в боксе, меньше.

Мы увидим настоящий бой – это сто процентов, по-другому не получится, понарошку драться никто не будет. Мы не видели боёв с участием Рамзана Ахматовича, я видел только его тренировки, как он спаррингует, борцовские приёмы отрабатывает. Я знаю, что он умеет довольно неплохо бить руками и бороться.

Кадыров часто тренируется с профессиональными бойцами. Он будет готов, это точно. Но мы не видели его на соревнованиях, поэтому победителя предсказать сложно», — цитирует Шлеменко «Р-Спорт».

«Без разницы, кого бить». А. Емельяненко — о бое с Кадыровым