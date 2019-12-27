Шлеменко оценил шансы участников боя Ф. Емельяненко — Джексон

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал об ожиданиях в преддверии поединка Фёдора Емельяненко и Куинтона Джексона, которые сразятся на турнире Bellator в Японии послезавтра, 29 декабря.
«Это будет очень нервный бой. Объясню: если мы возьмём статистику Фёдора Емельяненко, то у него как раз легче получалось с тяжёлыми бойцами. Чем здоровее и тяжелее был соперник, тем быстрее с ним Фёдор разбирался. А Куинтон – 93 килограмма.
По статистике вижу, что почти все бои, в которых Фёдор дрался с людьми, которые из 93 килограммов пришли в тяжёлый вес, Фёдор, к сожалению, проиграл. Это и последний бой с Райаном Бейдером, и бой с Дэном Хендерсоном, это и тяжёлый, пусть и выигранный бой с Фабио Мальдонадо.
Другое дело, что Куинтон имеет большую массу, он слишком разъелся. Наверное, он уже вряд ли когда-то сможет спуститься ниже 93 килограммов. У Фёдора большие шансы на победу, но если брать только статистику, то шансы на стороне Куинтона. Речь о грубой неофициальной статистике, о которой я сказал ранее», — цитирует Шлеменко «Р-Спорт».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Емельяненко — Джексон.
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