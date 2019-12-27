Ф. Емельяненко признался, что уже не может не обращать внимания на старые травмы

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал о подготовке к поединку с американцем Куинтоном Джексоном. 43-летний Емельяненко и 41-летний Джексон сразятся на турнире Bellator в Японии послезавтра, 29 декабря.

«Во время каждой подготовки они (травмы. — Прим. «Чемпионата») дают о себе знать. Если в молодости это не влияло, то сейчас не получается не замечать. Приходится немного терпеть», — цитирует бойца ТАСС.

Последний поединок Емельяненко провёл в январе 2019 года, когда уступил американскому бойцу Райану Бейдеру. Всего на его счету 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один поединок был признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Джексона, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории, 51 бой в MMA: 38 побед и 13 поражений.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон.

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