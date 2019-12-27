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Серроне — о возможном реванше Хабиб — Макгрегор: это выгоднее для UFC, чем бой с Гэтжи

Серроне — о возможном реванше Хабиб — Макгрегор: это выгоднее для UFC, чем бой с Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Дональд Серроне прокомментировал слова президента UFC Дэны Уайта, который подтвердил, что может организовать матч-реванш Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор, если ирландец победит Дональда 18 января, а россиянин — Тони Фергюсона 18 апреля.

«Если говорить о рейтинге, то, конечно, Джастин Гэтжи заслуживает титульный бой. Но если говорить о популярности и деловой стороне, о получении прибыли, то речь уже идёт о другом. Это две разные игры. UFC имеет возможность делать то, что они сами захотят, то, что для них имеет финансовую выгоду. Вот во что превратилась наша игра», — приводит слова Дональда Серроне MMAJunkie.

Напомним, ранее Гэтжи высказал желание подраться с победителем боя Нурмагомедов — Фергюсон. Последний поединок боец провёл в сентябре, когда победил Серроне техническим нокаутом в первом раунде.

На счету 31-летнего Гэтжи 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел два поражения.

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