Серроне — о возможном реванше Хабиб — Макгрегор: это выгоднее для UFC, чем бой с Гэтжи

Боец UFC Дональд Серроне прокомментировал слова президента UFC Дэны Уайта, который подтвердил, что может организовать матч-реванш Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор, если ирландец победит Дональда 18 января, а россиянин — Тони Фергюсона 18 апреля.



«Если говорить о рейтинге, то, конечно, Джастин Гэтжи заслуживает титульный бой. Но если говорить о популярности и деловой стороне, о получении прибыли, то речь уже идёт о другом. Это две разные игры. UFC имеет возможность делать то, что они сами захотят, то, что для них имеет финансовую выгоду. Вот во что превратилась наша игра», — приводит слова Дональда Серроне MMAJunkie.



Напомним, ранее Гэтжи высказал желание подраться с победителем боя Нурмагомедов — Фергюсон. Последний поединок боец провёл в сентябре, когда победил Серроне техническим нокаутом в первом раунде.



На счету 31-летнего Гэтжи 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел два поражения.