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Макгрегор пожертвовал $ 27 тыс. Деньги будут потрачены на игрушки детям из бедных семей

Макгрегор пожертвовал $ 27 тыс. Деньги будут потрачены на игрушки детям из бедных семей
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пожертвовал $ 27 тыс. на благотворительность в Ирландии, сообщает BJPenn. Благотворительная организация Inner City Helping Homeless сообщила, что деньги будут потрачены на игрушки малоимущим семьям с детьми.

В следующем бою Макгрегор встретится с Дональдом Серроне. Их поединок пройдёт в полусредней весовой категории. Соперники встретятся на шоу UFC 246, проведение которого запланировано в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на 18 января 2020 года.

Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018-го, с тех пор когда в титульном противостоянии досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову. Серроне проиграл два предыдущих поединка. В последней встрече его нокаутировал Джастин Гэтжи. Бой прошёл в лёгком весе.

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