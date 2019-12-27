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Емельяненко — о планах провести три боя в прощальном туре: посмотрим на самочувствие

Емельяненко — о планах провести три боя в прощальном туре: посмотрим на самочувствие
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко в преддверии поединка с американцем Куинтоном Джексоном подтвердил, что в планах — провести три боя в прощальном туре.

«Да, в настоящий момент план заключается в том, чтобы провести три поединка. Посмотрим, пока у нас такие совместные планы», — сказал Емельяненко в интервью MMAFighting.

Последний поединок Емельяненко провёл в январе 2019 года и уступил американскому бойцу Райану Бейдеру. На его счету 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, ещё один поединок был признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Джексона, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории, 51 бой в MMA: 38 побед и 13 поражений.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон.

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