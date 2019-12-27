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Фьюри и Уайлдер подтвердили, что реванш состоится 22 февраля в Лас-Вегасе

Фьюри и Уайлдер подтвердили, что реванш состоится 22 февраля в Лас-Вегасе
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри и чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер подтвердили своё участие в предстоящем реванше в своих социальных сетях. Бой состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

«После 22 февраля больше не останется вопросов без ответов. Я закончу то, что начал, и этот раз Тайсон Фьюри не поднимется с канваса так быстро», — написал Уайлдер в своём твиттер-аккаунте.

«22 февраля на MGM Grand Garden Arena смотри, как я нокаутирую Деонтея Уайлдера, также известного, как большой бомж!», — написал Фьюри.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.

Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.

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