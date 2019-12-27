Ф. Емельяненко: возраст даёт о себе знать

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал о подготовке к поединку с американцем Куинтоном Джексоном. 43-летний Емельяненко и 41-летний Джексон сразятся на турнире Bellator в Японии 29 декабря.



«Чувствую себя хорошо, подготовились тоже хорошо, но насколько — будет видно в бою. Всё больше беспокоят травмы, но терпимо. Если раньше, по молодости, как-то не замечалось, то сейчас не замечать не получается. Приходится немного терпеть.



Готовился в Старом Осколе, в Москве со своей командой. Про тактику говорить не буду, секрет. Готовились к бою максимально универсально. Стоя, лёжа.



Стараюсь сохранять нагрузки, но возраст даёт о себе знать. Оборачиваясь назад, на молодых ребят, говорю им, чтобы были поспокойнее, не пытались поднять как можно больше, потому что именно из-за этого проявляются травмы намного позже», — сказал Фёдор Емельяненко на пресс-конференции.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Последний поединок Емельяненко провёл в январе 2019 года и уступил американскому бойцу Райану Бейдеру. На его счету 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед, потерпел 6 поражений и один поединок был признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Джексона, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории, в 51 бою в MMA 38 побед и 13 поражений.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон.