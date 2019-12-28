Альварес — о поединке с бойцом ММА: с точки зрения бизнеса это имеет смысл

Действующий чемпион мира Сауль Альварес прокомментировал вызов бойца UFC Хорхе Масвидаля. Последний после победы над Нейтом Диазом заявил, что хотел бы провести боксёрский поединок с Альваресом.
«Провести боксёрский поединок с бойцом ММА? С точки зрения бизнеса это имеет смысл. Случится ли это в следующем бою? Посмотрим», — цитирует Альвареса TMZ.
Напомним, Альварес не так давно отказался от титула временного чемпиона мира во втором среднем весе. Предыдущий поединок Сауль Альварес провёл ранним утром 3 ноября мск. Он нокаутировал россиянина Сергея Ковалёва и тем самым отобрал титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO. Вскоре после этого Альварес отказался и от этого титула.
Таким образом, Канело является чемпионом мира в четырёх весовых категориях.
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