Альварес — о поединке с бойцом ММА: с точки зрения бизнеса это имеет смысл

Действующий чемпион мира Сауль Альварес прокомментировал вызов бойца UFC Хорхе Масвидаля. Последний после победы над Нейтом Диазом заявил, что хотел бы провести боксёрский поединок с Альваресом.



«Провести боксёрский поединок с бойцом ММА? С точки зрения бизнеса это имеет смысл. Случится ли это в следующем бою? Посмотрим», — цитирует Альвареса TMZ.



Напомним, Альварес не так давно отказался от титула временного чемпиона мира во втором среднем весе. Предыдущий поединок Сауль Альварес провёл ранним утром 3 ноября мск. Он нокаутировал россиянина Сергея Ковалёва и тем самым отобрал титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO. Вскоре после этого Альварес отказался и от этого титула.



Таким образом, Канело является чемпионом мира в четырёх весовых категориях.